Уимблдон. В квалификации остались три украинки

Украинские теннисистки Татьяна Перебийнис, Юлия Вакуленко и Оксана Любцова успешно преодолели барьер первого раунда квалификации на Уимблдонском турнире. Харьковчанка Татьяна Перебийнис в трех сетах сломила сопротивление россиянки Аллы Кудрявцевой. Крымчанка Юлия Вакуленко также в трех сетах обыграла японку Сейко Окамомто. Киевлянке Оксане Любцовой понадобилось также три сета, чтобы обыграть словацкую теннисистку Люси Храдецкую, передает «Чемпион»

Не смогла пробиться в следующий круг соревнований Елена Антипина, уступив в двух сетах Милагрос Секера из Венесуэлы.