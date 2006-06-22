ЧМ-2006. Личная и командная статистика

Подходит к завершению групповой этап 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Приводим статистические данные по состоянию на 21 июня.



Личная статистика



АТАКА



Голы

1. Мирослав Клозе (Германия) - 4

2. Фернандо Торрес (Испания) - 3

3-14. Аруна Диндан (Кот-д'Ивуар), Стивен Джеррард (Англия), Бартош Босяцки (Польша), Эрнан Креспо, Макси Родригес (оба - Аргентина), Августин Дельгадо, Карлос Тенорио (оба - Эквадор), Давид Вилья (Испания), Тим Кэхилл (Австралия), Томаш Росицки (Чехия), Омар Браво (Мексика), Пауло Ванчопе (Коста-Рика) – 2

15-77. Никола Жигич, Саша Илич (Серия и Черногория), Бонавентюр Калу, Бакари Коне, Дидье Дрогба (все - Кот-д'Ивуар), Манише, Симао Саброза, Криштиану Роналдо, Луиш Фигу, Паулета (все - Португалия), Хосе Фонсека, Зинья (оба - Мексика), Флавио (Ангола), Сохраб Бахтиярзаде, Яхья Голмохоммади (оба - Иран), Джо Коул, Питер Крауч, (оба - Англия), Хенрик Ларссон, Маркус Ольбак, Фредерик Юнгберг (все - Швеция), Нельсон Куэвас (оба - Парагвай), Лукаш Подольски, Оливер Нойвилл, Торстен Фрингс, Филипп Лам (все - Германия), Максим Калиниченко, Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Андрей Русол (все - Украина), Рауль, Хаби Алонсо, (оба - Испания), Жаухао Мнари, Заид Жазири, Радхи Жаиди (все - Тунис), Транквило Барнетта, Александр Фрай (оба - Швейцария), Тьерри Анри (Франция), Пак Джи Сун Ан Чжун Хван, Ли Чун Су (все - Южная Корея), Адриано, Фред, Кака (все - Бразилия), Альберто Джиралдино, Винченцо Яквинта, Андреа Пирло (все - Италия), Суллей Мунтари, Асамоа Гьян (оба - Гана), Робин ван Перси, Рууд ван Нистелрой, Арьен Роббен, (все - Голландия), Эстебан Камбьяссо, Карлос Тевес, Лионель Месси, Хавьер Савиола (все - Аргентина), Иван Кавьедес (Эквадор), Сами Аль-Джабер, Яссер Аль-Кахтани (оба - Саудовская Аравия), Мохамед Кадер (Того), Джон Алоизи (Австралия), Ян Коллер (Чехия), Сунсуке Накамура (Япония) - 1

78-80.

Автоголы: Брент Санчо (Тринидад и Тобаго), Кристиан Дзаккардо (Италия), Карлос Гамарра, Парагвай) - 1



Удары

1. Фрэнк Лэмпард (Англия) - 18

2. Мирослав Клозе (Германия) - 13

3. Фернандо Торрес (Испания) - 12

4. Нельсон Вальдес (Парагвай) - 11

5-9. Омар Браво (Мексика), Питер Крауч (Англия), Лукаш Подольски (Германия), Криштиану Роналдо (Португалия), Микаэль Эссьен (Гана) - 10

10. Эдисон Мендес (Эквадор) - 9

Голевые передачи

1-7. Максим Калиниченко (Украина), Дэвид Бэкхем (Англия), Луиш Фигу (Португалия), Хуан Рикельме, Хавьер Савиола (оба - Аргентина), Эдисон Мендес (Эквадор), Бастиан Швайнштайгер (Германия) – 2



Офсайды

1-2. Аква (Ангола), Тьерри Анри (Франция) - 7

3-6. Аруна Коне (Кот-д'Ивуар), Роналдо (Бразилия), Марк Видука (Австралия), Павел Недвед (Чехия) – 6



Штрафные удары в створ

1. Эдисон Мендес (Эквадор) - 4

2-5. Робин ван Перси (Голландия), Павел Пардо (Мексика), Деян Старнкович (Сербия и Черногория), Криштиану Роналдо (Португалия) - 3



ЗАЩИТА



Отбор мяча

1. Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго) - 21

2. Михаэль Умана (Коста-Рика) - 18

3-5. Игор Дуляй (Сербия и Черногория), Тобиас Линдерот (Швеция), Карлос Эдвардс (Тринидад и Тобаго) - 16

6-7. Луис Дельгадо (Ангола), Марцин Жевляков (Польша) - 15

8-13. Бернд Шнайдер, Филипп Лам, Арне Фридрих (все - Германия), Халед Азиз (Саудовская Аравия), Жуан (Бразилия), Нуну Валенте (Португалия), - 13



Потери мяча

1. Нельсон Вальдес (Парагвай) - 23

2. Эби Смолярек (Польша) - 22

3. Луиш Фигу (Португалия) -

4-5. Антонио Мендонса (Ангола), Пауло Ванчопе (Коста-Рика) - 20

6. Вахид Хашемян (Иран) - 19

7. Улисес Де ла Крус (Эквадор) - 17

8-11. Матеус (Ангола), Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго), Ирениуш Йелен (Польша), Фернандо Торрес (Испания), Златан Ибрагимович (Швеция) - 15



Фолы

1. Робин ван Перси (Голландия) -13

2-4. Антонио Мендонса (Ангола), Карлос Паредес (Парагвай), Луис Валенсия (Эквадор) - 11

5-8. Луис Дельгадо (Ангола), Симао Саброза (Португалия), Питер Крауч (Англия), Огучи Оньеву (США) - 10

9-11. Игор Дуляй (Сербия и Черногория), Павел Пардо, Марио Мендес (оба - Мексика) - 9



Фолы

. Луиш Фигу (Португалия) - 17

2-3. Андраник Теймурян (Иран), Лука Тони (Италия) - 13

4-5. Рафаэль Маркес (Мексика), Джо Коул (Англия) - 12

6-9. Антонио Мендонса, Фигуейредо (оба - Ангола), Фредрик Юнгберг (Швеция), Криштиану Роналдо (Португалия) - 11

10-12. Робин ван Перси (Голландия), Пак Джи Сун (Южная Корея), Карлос Тенорио (Эквадор) - 10



Предупреждения

1-2. Алберт Надь (Сербия и Черногория), Андре Маканга (Ангола) - 3

3-27. Сирил Доморо, Дидье Дрогба (оба - Кот-д'Ивуар), Горан Гавранчич, Огньен Короман (оба - Сербия и Черногория), Мехрзад Маданчи, Джавад Некунам (оба - Иран), Луис Перес (Мексика), Зе Каланга, Локо (оба - Ангола), Ауртис Уитли, Джон Авери (оба - Тринидад и Тобаго), Карлос Паредес (Парагвай), Артур Боруц, Радослав Соболевски (оба - Польша), Луис Марин (Коста-Рика), Алайксис Ромао, Жан-Поль Абало (оба - Того), Зинедин Зидан, Эрик Абидаль (оба - Франция), Роберт Ковач (Хорватия), Цунеясу Миямото (Япония), Эдди Поуп (США), Асамоа Гьян, Суллей Мунтари (оба - Гана), Вратислав Локвенц (Чехия), - 2



Удаления

1-13. Сирил Доморо (Кот-д'Ивуар), Луис Перес (Мексика), Алберт Надь, Матея Кежман(оба - Сербия и Черногория), Эдди Поуп, Пабло Мастроени (оба - США), Даниэле де Росси (Италия), Томас Уйфалуши (Чехия), Андре Маканга (Ангола), Радослав Соболевски (Польша), Владислав Ващук (Украина), Жан-Поль Абало (Того), Джон Авери (Тринидад и Тобаго) - 1



ВРАТАРИ



Пропущенные мячи

1. Драгослав Еврич (Сербия и Черногория) - 10

2. Хосе Поррас (Коста-Рика) - 9

3-4. Эбрахим Мирзапур (Иран), Мабрук Заид (Саудовская Аравия) - 6

5. Али Бумнижель (Тунис) - 5

6-10. Артур Боруц (Польша), Косси Агасса (Того), Кейси Келлер (США), Жан-Жак Тизье (Кот-д'Ивуар), Александр Шовковский (Украина) - 4

11-14. Освальдо Санчес (Мексика), Кристиан Мора (Эквадор), Марк Шварцер (Австралия), Йошикацу Кавагучи (Япония) – 3



Отраженные удары

1. Жоао Рикардо (Ангола) - 21

2-3. Альдо Бобадилья (Парагвай), Хосе Поррас (Коста-Рика) - 15

4-5. Драгослав Еврич (Сербия и Черногория), Ричард Кингстон (Гана) - 14

6-8. Эдвин ван дер Сар (Голландия), Эбрахим Мирзапур (Иран), Артур Боруц (Польша) - 13

9. Шака Хислоп (Тринидад и Тобаго) - 12

10-11. Косси Агасса (Того), Йошикацу Кавагучи (Япония) - 11



Командная статистика



АТАКА



Голы

1-2. Германия, Аргентина - 8

3. Испания - 7

4-6. Португалия, Кот-д'Ивуар, Эквадор - 5

7-9. Мексика, Англия, Украина - 4

10-18. Коста-Рика, Швеция, Тунис, Южная Корея, Бразилия, Италия, Голландия, Австралия, Чехия, - 3

19-24. Сербия и Чероногория, Иран, Польша, Швейцария, Гана, Саудовская Аравия – 2

25-29. Ангола, Парагвай, Франция, Того, Япония - 130-32.



Автоголы: Тринидад и Тобаго, Италия, Парагвай – 1



Пенальти

1-3. Кот-д'Ивуар, Испания, Португалия – 2



Удары

1. Германия - 52

2. Англия - 50

3. Кот-д'Ивуар - 49

4. Португалия - 45

5. Швеция - 44

6. Испания - 43

7. Парагвай - 39

8-11. Мексика, Ангола, Австралия, Гана - 34



Удары в створ

1. Германия - 27

2-3. Кот-д'Ивуар, Португалия - 23

4. Швеция - 22

5. Англия - 21

6. Испания - 20

7. Иран - 19

8. Мексика - 18

9. Голландия - 17

10-12. Аргентина, Австралия, Италия – 16



Угловые

1. Швеция - 26

2-3. Кот-д'Ивуар, Польша - 23

4. Португалия - 22

5-8. Англия, Германия, Испания, Италия - 19

9. Хорватия - 18

10. Аргентина - 17



Офсайды

1-2. Ангола, Италия - 14

3-5. Аргентина, Чехия, Гана - 13

6. Германия - 12

7. Кот-д'Ивуар - 11

8-10. Голландия, Того, Хорватия – 10



Быстрые контратаки

1. Кот-д'Ивуар - 27

2. Польша - 26

3. Германия - 20

4. Ангола - 19

5-7. Швеция, Хорватия, Италия - 15

8-10. Коста-Рика, Испания, Гана - 14



Короткий пас

1. Португалия - 1141

2. Мексика - 1108

3. Германия - 1107

4. Аргентина - 1092

5. Эквадор - 1062

6. Кот-д'Ивуар - 1002

7. Англия - 974

8. Испания - 938

9. Голландия - 925

10. Коста-Рика – 911



Длинный пас

1. Англия - 322

2. Голландия - 307

3. Швеция - 302

4. Германия - 295

5. Польша - 294

6. Коста-Рика - 292

7. Эквадор - 285

8. Парагвай - 279

9. Тринидад и Тобаго - 278

10. Кот-д'Ивуар – 272



ЗАЩИТА



Пропущенные мячи

1. Сербия и Черногория - 10

2. Коста-Рика - 9

3-5. Кот-д'Ивуар, Иран, Саудовская Аравия - 6

6. Тунис - 5

7-11. Польша, Тринидад и Тобаго, Того, США, Украина - 4

12-15. Мексика, Эквадор, Австралия, Япония - 3

16-23. Ангола, Швеция, Англия, Южная Корея, Чехия, Гана, Парагвай, Германия - 2

24-30. Португалия, Испания, Франция, Италия, Аргентина, Голландия, Хорватия – 1



Отбор мяча

1. Германия - 109

2. Коста-Рика - 87

3. Португалия - 85

4. Швеция - 84

5. Тринидад и Тобаго - 83

6. Мексика - 76

7-8. Ангола, Эквадор - 72

9-11. Аргентина, Голландия, Польша – 71



Потери мяча

1. Парагвай - 95

2. Эквадор - 93

3. Германия - 85

4. Португалия - 84

5-6. Кот-д'Ивуар, Польша - 83

7. Тринидад и Тобаго - 80

8. Коста-Рика - 78

9. Иран - 76

10-11. Ангола, Швеция - 73



Фолы

1. Ангола - 74

2. Голландия - 70

3. Португалия - 68

4. Мексика - 63

5. Сербия и Черногория - 59

6. Иран - 58

7. Эквадор - 55

8-9. Германия, Тринидад и Тобаго - 50

10. Коста-Рика – 49



Фолы против

1. Иран - 66

2. Мексика - 65

3. Португалия - 60

4. Аргентина - 58

5. Кот-д'Ивуар - 55

6. Ангола - 52

7. Германия - 50

8-10. Коста-Рика, Эквадор, Парагвай - 49



Удаления

1-2. Сербия и Черногория, США - 2

3-11. Кот-д'Ивуар, Мексика, Италия, Чехия, Ангола, Польша, Украина, Того, Тринидад и Тобаго - 1