ЧМ-2006. Личная и командная статистика

Подходит к завершению групповой этап 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Приводим статистические данные по состоянию на 21 июня.
Личная статистика
АТАКА
Голы
1. Мирослав Клозе (Германия) - 4
2. Фернандо Торрес (Испания) - 3
3-14. Аруна Диндан (Кот-д'Ивуар), Стивен Джеррард (Англия), Бартош Босяцки (Польша), Эрнан Креспо, Макси Родригес (оба - Аргентина), Августин Дельгадо, Карлос Тенорио (оба - Эквадор), Давид Вилья (Испания), Тим Кэхилл (Австралия), Томаш Росицки (Чехия), Омар Браво (Мексика), Пауло Ванчопе (Коста-Рика) – 2
15-77. Никола Жигич, Саша Илич (Серия и Черногория), Бонавентюр Калу, Бакари Коне, Дидье Дрогба (все - Кот-д'Ивуар), Манише, Симао Саброза, Криштиану Роналдо, Луиш Фигу, Паулета (все - Португалия), Хосе Фонсека, Зинья (оба - Мексика), Флавио (Ангола), Сохраб Бахтиярзаде, Яхья Голмохоммади (оба - Иран), Джо Коул, Питер Крауч, (оба - Англия), Хенрик Ларссон, Маркус Ольбак, Фредерик Юнгберг (все - Швеция), Нельсон Куэвас (оба - Парагвай), Лукаш Подольски, Оливер Нойвилл, Торстен Фрингс, Филипп Лам (все - Германия), Максим Калиниченко, Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Андрей Русол (все - Украина), Рауль, Хаби Алонсо, (оба - Испания), Жаухао Мнари, Заид Жазири, Радхи Жаиди (все - Тунис), Транквило Барнетта, Александр Фрай (оба - Швейцария), Тьерри Анри (Франция), Пак Джи Сун Ан Чжун Хван, Ли Чун Су (все - Южная Корея), Адриано, Фред, Кака (все - Бразилия), Альберто Джиралдино, Винченцо Яквинта, Андреа Пирло (все - Италия), Суллей Мунтари, Асамоа Гьян (оба - Гана), Робин ван Перси, Рууд ван Нистелрой, Арьен Роббен, (все - Голландия), Эстебан Камбьяссо, Карлос Тевес, Лионель Месси, Хавьер Савиола (все - Аргентина), Иван Кавьедес (Эквадор), Сами Аль-Джабер, Яссер Аль-Кахтани (оба - Саудовская Аравия), Мохамед Кадер (Того), Джон Алоизи (Австралия), Ян Коллер (Чехия), Сунсуке Накамура (Япония) - 1
78-80.
Автоголы: Брент Санчо (Тринидад и Тобаго), Кристиан Дзаккардо (Италия), Карлос Гамарра, Парагвай) - 1
Удары
1. Фрэнк Лэмпард (Англия) - 18
2. Мирослав Клозе (Германия) - 13
3. Фернандо Торрес (Испания) - 12
4. Нельсон Вальдес (Парагвай) - 11
5-9. Омар Браво (Мексика), Питер Крауч (Англия), Лукаш Подольски (Германия), Криштиану Роналдо (Португалия), Микаэль Эссьен (Гана) - 10
10. Эдисон Мендес (Эквадор) - 9
Голевые передачи
1-7. Максим Калиниченко (Украина), Дэвид Бэкхем (Англия), Луиш Фигу (Португалия), Хуан Рикельме, Хавьер Савиола (оба - Аргентина), Эдисон Мендес (Эквадор), Бастиан Швайнштайгер (Германия) – 2
Офсайды
1-2. Аква (Ангола), Тьерри Анри (Франция) - 7
3-6. Аруна Коне (Кот-д'Ивуар), Роналдо (Бразилия), Марк Видука (Австралия), Павел Недвед (Чехия) – 6
Штрафные удары в створ
1. Эдисон Мендес (Эквадор) - 4
2-5. Робин ван Перси (Голландия), Павел Пардо (Мексика), Деян Старнкович (Сербия и Черногория), Криштиану Роналдо (Португалия) - 3
ЗАЩИТА
Отбор мяча
1. Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго) - 21
2. Михаэль Умана (Коста-Рика) - 18
3-5. Игор Дуляй (Сербия и Черногория), Тобиас Линдерот (Швеция), Карлос Эдвардс (Тринидад и Тобаго) - 16
6-7. Луис Дельгадо (Ангола), Марцин Жевляков (Польша) - 15
8-13. Бернд Шнайдер, Филипп Лам, Арне Фридрих (все - Германия), Халед Азиз (Саудовская Аравия), Жуан (Бразилия), Нуну Валенте (Португалия), - 13
Потери мяча
1. Нельсон Вальдес (Парагвай) - 23
2. Эби Смолярек (Польша) - 22
3. Луиш Фигу (Португалия) -
4-5. Антонио Мендонса (Ангола), Пауло Ванчопе (Коста-Рика) - 20
6. Вахид Хашемян (Иран) - 19
7. Улисес Де ла Крус (Эквадор) - 17
8-11. Матеус (Ангола), Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго), Ирениуш Йелен (Польша), Фернандо Торрес (Испания), Златан Ибрагимович (Швеция) - 15
Фолы
1. Робин ван Перси (Голландия) -13
2-4. Антонио Мендонса (Ангола), Карлос Паредес (Парагвай), Луис Валенсия (Эквадор) - 11
5-8. Луис Дельгадо (Ангола), Симао Саброза (Португалия), Питер Крауч (Англия), Огучи Оньеву (США) - 10
9-11. Игор Дуляй (Сербия и Черногория), Павел Пардо, Марио Мендес (оба - Мексика) - 9
Фолы
. Луиш Фигу (Португалия) - 17
2-3. Андраник Теймурян (Иран), Лука Тони (Италия) - 13
4-5. Рафаэль Маркес (Мексика), Джо Коул (Англия) - 12
6-9. Антонио Мендонса, Фигуейредо (оба - Ангола), Фредрик Юнгберг (Швеция), Криштиану Роналдо (Португалия) - 11
10-12. Робин ван Перси (Голландия), Пак Джи Сун (Южная Корея), Карлос Тенорио (Эквадор) - 10
Предупреждения
1-2. Алберт Надь (Сербия и Черногория), Андре Маканга (Ангола) - 3
3-27. Сирил Доморо, Дидье Дрогба (оба - Кот-д'Ивуар), Горан Гавранчич, Огньен Короман (оба - Сербия и Черногория), Мехрзад Маданчи, Джавад Некунам (оба - Иран), Луис Перес (Мексика), Зе Каланга, Локо (оба - Ангола), Ауртис Уитли, Джон Авери (оба - Тринидад и Тобаго), Карлос Паредес (Парагвай), Артур Боруц, Радослав Соболевски (оба - Польша), Луис Марин (Коста-Рика), Алайксис Ромао, Жан-Поль Абало (оба - Того), Зинедин Зидан, Эрик Абидаль (оба - Франция), Роберт Ковач (Хорватия), Цунеясу Миямото (Япония), Эдди Поуп (США), Асамоа Гьян, Суллей Мунтари (оба - Гана), Вратислав Локвенц (Чехия), - 2
Удаления
1-13. Сирил Доморо (Кот-д'Ивуар), Луис Перес (Мексика), Алберт Надь, Матея Кежман(оба - Сербия и Черногория), Эдди Поуп, Пабло Мастроени (оба - США), Даниэле де Росси (Италия), Томас Уйфалуши (Чехия), Андре Маканга (Ангола), Радослав Соболевски (Польша), Владислав Ващук (Украина), Жан-Поль Абало (Того), Джон Авери (Тринидад и Тобаго) - 1
ВРАТАРИ
Пропущенные мячи
1. Драгослав Еврич (Сербия и Черногория) - 10
2. Хосе Поррас (Коста-Рика) - 9
3-4. Эбрахим Мирзапур (Иран), Мабрук Заид (Саудовская Аравия) - 6
5. Али Бумнижель (Тунис) - 5
6-10. Артур Боруц (Польша), Косси Агасса (Того), Кейси Келлер (США), Жан-Жак Тизье (Кот-д'Ивуар), Александр Шовковский (Украина) - 4
11-14. Освальдо Санчес (Мексика), Кристиан Мора (Эквадор), Марк Шварцер (Австралия), Йошикацу Кавагучи (Япония) – 3
Отраженные удары
1. Жоао Рикардо (Ангола) - 21
2-3. Альдо Бобадилья (Парагвай), Хосе Поррас (Коста-Рика) - 15
4-5. Драгослав Еврич (Сербия и Черногория), Ричард Кингстон (Гана) - 14
6-8. Эдвин ван дер Сар (Голландия), Эбрахим Мирзапур (Иран), Артур Боруц (Польша) - 13
9. Шака Хислоп (Тринидад и Тобаго) - 12
10-11. Косси Агасса (Того), Йошикацу Кавагучи (Япония) - 11
Командная статистика
АТАКА
Голы
1-2. Германия, Аргентина - 8
3. Испания - 7
4-6. Португалия, Кот-д'Ивуар, Эквадор - 5
7-9. Мексика, Англия, Украина - 4
10-18. Коста-Рика, Швеция, Тунис, Южная Корея, Бразилия, Италия, Голландия, Австралия, Чехия, - 3
19-24. Сербия и Чероногория, Иран, Польша, Швейцария, Гана, Саудовская Аравия – 2
25-29. Ангола, Парагвай, Франция, Того, Япония - 130-32.
Автоголы: Тринидад и Тобаго, Италия, Парагвай – 1
Пенальти
1-3. Кот-д'Ивуар, Испания, Португалия – 2
Удары
1. Германия - 52
2. Англия - 50
3. Кот-д'Ивуар - 49
4. Португалия - 45
5. Швеция - 44
6. Испания - 43
7. Парагвай - 39
8-11. Мексика, Ангола, Австралия, Гана - 34
Удары в створ
1. Германия - 27
2-3. Кот-д'Ивуар, Португалия - 23
4. Швеция - 22
5. Англия - 21
6. Испания - 20
7. Иран - 19
8. Мексика - 18
9. Голландия - 17
10-12. Аргентина, Австралия, Италия – 16
Угловые
1. Швеция - 26
2-3. Кот-д'Ивуар, Польша - 23
4. Португалия - 22
5-8. Англия, Германия, Испания, Италия - 19
9. Хорватия - 18
10. Аргентина - 17
Офсайды
1-2. Ангола, Италия - 14
3-5. Аргентина, Чехия, Гана - 13
6. Германия - 12
7. Кот-д'Ивуар - 11
8-10. Голландия, Того, Хорватия – 10
Быстрые контратаки
1. Кот-д'Ивуар - 27
2. Польша - 26
3. Германия - 20
4. Ангола - 19
5-7. Швеция, Хорватия, Италия - 15
8-10. Коста-Рика, Испания, Гана - 14
Короткий пас
1. Португалия - 1141
2. Мексика - 1108
3. Германия - 1107
4. Аргентина - 1092
5. Эквадор - 1062
6. Кот-д'Ивуар - 1002
7. Англия - 974
8. Испания - 938
9. Голландия - 925
10. Коста-Рика – 911
Длинный пас
1. Англия - 322
2. Голландия - 307
3. Швеция - 302
4. Германия - 295
5. Польша - 294
6. Коста-Рика - 292
7. Эквадор - 285
8. Парагвай - 279
9. Тринидад и Тобаго - 278
10. Кот-д'Ивуар – 272
ЗАЩИТА
Пропущенные мячи
1. Сербия и Черногория - 10
2. Коста-Рика - 9
3-5. Кот-д'Ивуар, Иран, Саудовская Аравия - 6
6. Тунис - 5
7-11. Польша, Тринидад и Тобаго, Того, США, Украина - 4
12-15. Мексика, Эквадор, Австралия, Япония - 3
16-23. Ангола, Швеция, Англия, Южная Корея, Чехия, Гана, Парагвай, Германия - 2
24-30. Португалия, Испания, Франция, Италия, Аргентина, Голландия, Хорватия – 1
Отбор мяча
1. Германия - 109
2. Коста-Рика - 87
3. Португалия - 85
4. Швеция - 84
5. Тринидад и Тобаго - 83
6. Мексика - 76
7-8. Ангола, Эквадор - 72
9-11. Аргентина, Голландия, Польша – 71
Потери мяча
1. Парагвай - 95
2. Эквадор - 93
3. Германия - 85
4. Португалия - 84
5-6. Кот-д'Ивуар, Польша - 83
7. Тринидад и Тобаго - 80
8. Коста-Рика - 78
9. Иран - 76
10-11. Ангола, Швеция - 73
Фолы
1. Ангола - 74
2. Голландия - 70
3. Португалия - 68
4. Мексика - 63
5. Сербия и Черногория - 59
6. Иран - 58
7. Эквадор - 55
8-9. Германия, Тринидад и Тобаго - 50
10. Коста-Рика – 49
Фолы против
1. Иран - 66
2. Мексика - 65
3. Португалия - 60
4. Аргентина - 58
5. Кот-д'Ивуар - 55
6. Ангола - 52
7. Германия - 50
8-10. Коста-Рика, Эквадор, Парагвай - 49
Удаления
1-2. Сербия и Черногория, США - 2
3-11. Кот-д'Ивуар, Мексика, Италия, Чехия, Ангола, Польша, Украина, Того, Тринидад и Тобаго - 1