Киев будут патрулировать кикбоксеры

В четверг председатель наблюдательного совета "Международной полицейской корпорации общественной безопасности" (МПКОБ) Константин Тороп сообщил, что в конце лета спортсмены-кикбоксеры начнут патрулировать улицы Киева совместно с милицией.



По словам Торопа, формированием патрулей займутся МПКОБ и "Украинский союз кикбоксинга". Патрули будут созданы по аналогу добровольных народных дружин, существовавших в Советском Союзе. Предполагается, что они будут иметь собственную форму и резиновые дубинки, сообщает "Коммерсант-Украина".

Как отметил Константин Тороп, спортсмены будут вести патрулирование совместно с сотрудниками милиции и сотрудниками патрульно-постовой службы, необходимые договоренности с правоохранительными органами уже достигнуты, передает «Газета.Ru».