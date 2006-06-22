Сочи – в числе главных претендентов на проведение Олимпиады-2014

Сочи вошел в тройку финалистов городов-кандидатов на проведение Зимних Олимпийских игр 2014 года, сообщил президент МОК Жак Рогге.



На церемонии в штаб-квартире МОК в Лозанне Россию представляли мэр Сочи Виктор Колодяжный, генеральный директор заявочного комитета "Сочи- 2014" Дмитрий Чернышенко, руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов, президент Олимпийского комитета Леонид Тягачев.



В тройку кандидатов также вошли Зальцбург /Австрия/ и Пхенчхан /Республика Корея/, передает ИТАР-ТАСС.



В Сочи будет создана вся необходимая инфраструктура. Затраты оцениваются в сумму более 320 млрд. рублей, 60 процентов из которых поступят из федерального и краевого бюджетов, а 40 процентов - из внебюджетных средств.