ЧМ-2006. Игроки Украины резко поднялись в цене

В пятницу сборная Украины проведет последний матч группового этапа на чемпионате мира против команды Туниса. Победа гарантирует команде выход в 1/8 финала. Крупный выигрыш у сборной Саудовской Аравии значительно повысил интерес скаутов ведущих клубов к украинским футболистам.



Агенты FIFA Шандор Варга и Аркадий Запоражану утверждают, что сейчас существует спрос едва ли не на половину игроков команды. Разумеется, их трансферная стоимость будет напрямую зависеть от результата игры с Тунисом.



Самыми желанными приобретениями ведущих клубов Европы, по словам агентов, сегодня являются полузащитник украинской сборной Анатолий Тимощук и нападающий Андрей Воронин. Президент "Шахтера" Ринат Ахметов, в чьем клубе выступает Тимощук, еще до начала чемпионата в Германии официально заявил, что не будет препятствовать переходу своего игрока в солидный европейский клуб. У Андрея Воронина контракт с немецким Bayer заканчивается только через год. Интересуют скаутов также Александр Шовковский, Андрей Русол, Руслан Ротань, Максим Калиниченко, Андрей Воробей и Алексей Белик, который, правда, не сыграл на чемпионате еще ни одной минуты.



Большой интерес у скаутов вызывает голкипер Александр Шовковский, который уже несколько лет подумывает о смене клуба и переезде в Западную Европу.



Ключевая фигура среди защитников украинской сборной – 23-летний Андрей Русол. Аркадий Запоражану сообщил, что в зимнее межсезонье в приобретении этого игрока были заинтересованы ряд французских клубов, в числе которых Lyon и Rennes.



Самым громким трансфером этого межсезонья может стать переход Анатолия Тимощука из "Шахтера" в миланский Inter. "В 'Шахтере' Тимощук не просто капитан – он лидер, на поле и вне его,– уверен Аркадий Запоражану.– Если бы для него деньги решали все, Анатолий стал бы в своем клубе одним из самых высокооплачиваемых игроков Европы. Убежден, Ринат Ахметов не пожалел бы никаких денег. Но футболист хочет попробовать себя на другом уровне, и, более того, он созрел для выступления в Inter".



По словам Шандора Варги, вызывает интерес у потенциальных покупателей и полузащитник Руслан Ротань. Трансферная цена Руслана колеблется в пределах 3-5 млн евро.



Для многих откровением стала игра на этом чемпионате московского спартаковца Максима Калиниченко, признанного оргкомитетом FIFA лучшим футболистом матча с Саудовской Аравией. Агент игрока Макс Хагнер сообщил, что трансферная стоимость Калиниченко составляет 2 млн евро, однако у игрока действующий контракт с российским клубом до 2008 года. И в случае покупки его трансферная цена значительно возрастет.



Еще одного форварда национальной сборной, Алексея Белика, хочет видеть в своем клубе главный тренер испанского Getafe Бернд Шустер, знающий футболиста по совместной работе в донецком "Шахтере". Об этом сообщает Коммерсант.