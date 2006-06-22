ЧМ-2006. Роналдо пытается похудеть

Нападающий сборной Бразилии Роналдо, критикуемый многими за слабую игру и излишний вес, похудел на четыре килограмма. Физиотерапевт сборной Бразилии Мораси Сантанна сообщил, что вес игрока составляет 90,5 кг, сообщает ИТАР-ТАСС.



Как подсчитали бразильские журналисты, это на 8,5 килограммов больше тех 82 кг, которые Роналдо весил в 2002 году на чемпионате мира в Японии и Южной Корее. Тогда он показал отличную игру, стал с 8 голами бомбардиром мирового первенства и, во многом благодаря ему, сборная Бразилии завоевала свой пятый титул сильнейшей команды на планете.



По словам Сантанны, когда игрок в середине мая прибыл на сборы перед первенством в Германии, его вес вообще составлял 94,7 кг.



«Потом Роналдо похудел, и сейчас вес нападающего практически идеальный, учитывая его процент жира», - сообщил физиотерапевт, напомнив, что рост футболиста – 183 см.



Напомним, что в четверг бразильцы проведут свою последнюю игру на групповом этапе против сборной Японии. По словам наставника команды Карлоса Альберто Паррейры Роналдо снова выйдет в стартовом составе пентакампеонов.