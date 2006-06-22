Роналдиньо гордится своими зубами

Футболист сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо заявил, что ему не мешают крупные зубы. «У меня большие и сильные зубы, - сказал он в интервью спортивному журналу Rund. - Ни у кого нет таких прекрасных зубов. Почему кто-то должен над ними смеяться? Напротив, есть люди, которым они нравятся».

Футболист сказал, что многие люди подсмеиваются над его внешним видом, но это его не расстраивает. По словам Роналдиньо, люди должны понимать, что он – это не только и не столько хорошие зубы. Но завистников и недоброжелателей, судя по всему, хватает, передает «Газета.Ru»

Сам игрок признается, что даже во время матчей соперники пытаются насмехаться над большими резцами, чтобы вывести его из себя. «Я привык к этому и не поддаюсь на провокации», - заявил игрок «Барселоны».

По словам Роналдиньо, футболист – это не фотомодель, и не должен чрезмерно заботиться о своей внешности.