ЧМ-2006. Пеле боится немцев

22 июня 2006, 15:41

Легендарный бразилец Пеле больше всего опасается Германию, считает, что Бразилия еще может прибавить, и полагает, что приз лучшему молодому игроку достанется аргентинцу Лионелю Месси.

Обо всем этом Пеле рассказал в интервью официальному сайту чемпионата мира, выдержки из которого передает «Советский Спорт»:

- Что вы думаете о чемпионате мира? Как вы находите уровень матчей?


- Я очень доволен. Во-первых, потому что дисциплина и концентрация судей очень хорошая и они активно борются с нарушением правил. Конечно, они всегда совершают небольшие ошибки, но дисциплина во время матчей превосходна. Во-вторых, перед началом турнира многие говорили, что будет мало голов, что команды играют очень оборонительно, но это не так. Я считаю, что начало чемпионата лучше, чем в 2002 году.

- Что вы думаете о выступлении Бразилии?

- Бразилия – очень опытная команда, она выигрывает матчи. Может, не так ярко, но большинство людей хочет видеть на их матчах шоу. Когда этого не происходит, то болельщики немного расстроены. Но бразильцы могут играть лучше.

- Если бы вы могли выбрать соперников Бразилии по плей-офф, кто это был бы?

- На чемпионате мира вы должны быть готовы ко встрече с любым оппонентом. Вы должны быть готовы играть с каждым. Конечно, Германия, которая играет дома, доставила бы много проблем. Я бы хотел избежать встречи с ними. Если Бразилия займет первое место в группе, то встретится с Германией только в финале. Аргентина также выглядит очень хорошо.

- Кто из команд вас разочаровал?

- Франция. Я думал, они реабилитируются за свое провальное выступление четыре года назад.

- Кто из игроков произвел на вас впечатление?

- Филипп Лам, крайний защитник сборной Германии. Из других игроков я бы отметил Хавьера Маскерано из Аргентины.

- В этом году ФИФА впервые вручает награду лучшему молодому игроку. Вы были самым молодым чемпионом мира и самым юным бомбардиром чемпионатов мира. Как вы думаете, кто может претендовать на эту награду?

- Если Аргентина выйдет в финал, отличные шансы получить награду будут у Месси. Криштиано Рональдо также очень хороший игрок. Если тренер англичан даст ему шанс, может «выстрелить» Тео Уолкотт.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретатя Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять