ЧМ-2006. Пеле боится немцев

Легендарный бразилец Пеле больше всего опасается Германию, считает, что Бразилия еще может прибавить, и полагает, что приз лучшему молодому игроку достанется аргентинцу Лионелю Месси.



Обо всем этом Пеле рассказал в интервью официальному сайту чемпионата мира, выдержки из которого передает «Советский Спорт»:



- Что вы думаете о чемпионате мира? Как вы находите уровень матчей?





- Я очень доволен. Во-первых, потому что дисциплина и концентрация судей очень хорошая и они активно борются с нарушением правил. Конечно, они всегда совершают небольшие ошибки, но дисциплина во время матчей превосходна. Во-вторых, перед началом турнира многие говорили, что будет мало голов, что команды играют очень оборонительно, но это не так. Я считаю, что начало чемпионата лучше, чем в 2002 году.



- Что вы думаете о выступлении Бразилии?



- Бразилия – очень опытная команда, она выигрывает матчи. Может, не так ярко, но большинство людей хочет видеть на их матчах шоу. Когда этого не происходит, то болельщики немного расстроены. Но бразильцы могут играть лучше.



- Если бы вы могли выбрать соперников Бразилии по плей-офф, кто это был бы?



- На чемпионате мира вы должны быть готовы ко встрече с любым оппонентом. Вы должны быть готовы играть с каждым. Конечно, Германия, которая играет дома, доставила бы много проблем. Я бы хотел избежать встречи с ними. Если Бразилия займет первое место в группе, то встретится с Германией только в финале. Аргентина также выглядит очень хорошо.



- Кто из команд вас разочаровал?



- Франция. Я думал, они реабилитируются за свое провальное выступление четыре года назад.



- Кто из игроков произвел на вас впечатление?



- Филипп Лам, крайний защитник сборной Германии. Из других игроков я бы отметил Хавьера Маскерано из Аргентины.



- В этом году ФИФА впервые вручает награду лучшему молодому игроку. Вы были самым молодым чемпионом мира и самым юным бомбардиром чемпионатов мира. Как вы думаете, кто может претендовать на эту награду?



- Если Аргентина выйдет в финал, отличные шансы получить награду будут у Месси. Криштиано Рональдо также очень хороший игрок. Если тренер англичан даст ему шанс, может «выстрелить» Тео Уолкотт.