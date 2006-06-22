ЧМ-2006 подрывает экономику Таиланда

В Таиланде чемпионат мира по футболу может нанести национальной туристической отрасли ущерб в два миллиарда батов ($50 миллионов). Об этом в четверг сообщили местные СМИ с ссылкой на отчет, представленый Центром исследования рынка Касикорн .



Согласно документу, из-за спада туристических потоков, в первую очередь, из стран Европы, выручка таиландских туристических фирм во время чемпионата мира по футболу сократится на 22%.



По прогнозам Центра, общее число посещающих королевство туристов во время мирового чемпионата может превысить прошлогодние параметры и,благодаря росту турпотоков из России, скандинавких стран и Восточной Европы, составит до 600 тысяч человек.



Число европейцев от общего количества посещающих ежегодно Таиланд туристов составляет порядка 22%: среди них - 24% из Великобритании, 17% и 15% - из Германии и, соответственно, из Франции, передает «РИА«Новости».



Главное туристическое управление Таиланда (ТАТ) планирует в этом году привлечь в королевство от 13,8 до 14,5 миллионов зарубежных гостей.