ЧМ-2006. Кайли Миноуг предала родную сборную

Австралийские певички Кайли и Данни Миноуг, оказывается, очень даже серьезно увлекаются футболом. А переживают сестрички не за родную сборную под руководством симпатичного Гуса Хиддинка, а за команду Франции.

А все потому, что нынешний спутник Кайли - парижский актер Оливер Мартинес - днем и ночью только и говорит, что о французской сборной, да о Зинедине Зидане, передает «Газета.Ru»

«Из-за этого помешанного на футболе Олли мы с Кайли теперь безумно болеем за Францию, - призналась Данни журналу Closer. - Кайли мне все уши уже прожужжала рассказами о всех игроках этой команды. А как же! Ведь ей приходится смотреть каждый матч французов вместе с Оливером. А еще нам обеим нравится бразилец Роналдиньо. Он такой милашка, а то, что он делает с мячом, – просто какое-то волшебство».