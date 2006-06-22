ЧМ-2006. Чехия - Италия. Стартовые составы

На поле стадиона в Гамбурге готовятся выйти сборные Чехии и Италии, представляющие группу Е чемпионата мира по футболу.



Составы команд.



Чехия: Петр Чех (1), Зденек Грыгера (2), Марек Янкубовский (6), Давид Розеналь (22), Радослав Ковач (5), Карел Оборски (8), Томаш Росицки (101), Павел Недвед (11), Ян Полак (19), Ярослав Пласин (20), Милан Барош (15).



Италия: Джануиджи Буффон (1), Фабио Гроссо (3), Фабио Каннаваро (5), Алессандро Неста (13), Джанлука Дзамбротта (19), Дженнаро Гаттузо (8), Франческо Тотти (10), Мауро Каморанези (16), Симоне Перротта (20), Андреа Пирло (21), Альберто Джилардино (11).