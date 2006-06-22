ЧМ-2006. Гана - США. Стартовые составы

На поле стадиона в Нюрнберге готовятся выйти сборные Ганы и США, представляющие группу Е чемпионата мира по футболу.



Составы команд.



Гана: Ричард Кингстон (22), Джон Менса (5), Шилла Иллиасу (7), Хабиб Мохамед (13), Джон Пейнстил (15), Микаэль Эссьен (8), Дерек Боатенг (9), Стефан Аппия (10), Хамину Драмани (23), Метью Амоа (14), Разак Пимпонг (19).



США: Кейси Келлер (18), Карлос Боканегра (3), Стив Черундоло (6), Эдди Люис (7), Джимми Конрад (13), Огучи Оньеву (22), Клинт Демпси (8), Клаудио Рейна (10), Домаркус Бизли (17), Лендон Донлван (21), Брайан Макбрайд (20).