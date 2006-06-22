Жена Бекхэма позаботилась о потомстве Фердинанда

Жена Дэвида Бекхэма Виктория выступила в роли лидера разгневанных жен футболистов сборной Англии, недовольных задержкой рейса в кельнском аэропорту «Конрад Аденауэр». Рейс Кельн - Баден - Баден должен был доставить английских женщин после матча сборной Англии со шведами на курорт, где они проживают с момента начала чемпионата мира, передает «Газета.Ru»

Так вот самолет с футболистами сборной улетел по расписанию, а борт, которым должны были лететь их жены и подруги, был задержан на два часа. Разъяренная этим «спайс герл» устроила гневный разнос служащим кельнского аэропорта, которые никак не могли успокоить супругу капитана сборной Англии.

Позже Пош объяснила, что ее гнев был вызван обеспокоенностью за состояние Ребекки Эллисон - беременной подруги защитника команды Рио Фердинанда. По прогнозам медиков, Ребекка должна родить во время чемпионата мира, однако 25-летняя подруга футболиста не осталась дома, в Англии, а поехала в Германию, чтобы быть ближе к Фердинанду. Двухчасовое же пребывание в душном здании кельнского аэропорта не самый приятный вид досуга для любого человека, а для беременной Ребекки тем более. Вот Виктория и возвысила свой голос в поддержку подруги.