Одиннадцать россиян вошли в число «сеяных» на Уимблдоне

В среду, 21 июня, состоялась процедура "посева" сильнейших теннисистов мира на стартующий 26 июня Уимблдонский теннисный турнир. У мужчин в число сеяных вошли только два россиянина – Николай Давыденко (9-й номер) и Дмитрий Турсунов (28-й). Марат Сафин, который из-за травмы долгое время не выходил на корт, а сейчас неудачно играет на турнирах, откатился в конец первой сотни мирового рейтинга и в число сеяных не вошел. Это означает, что Сафину в первом круге может попасться теннисист из первой десятки, сообщает «Газета.Ru»

У женщин среди 32 теннисисток, получивших номера посева, девять представляют Россию. Это чемпионка Уимблдона-2004 Мария Шарапова (4-й номер), Надежда Петрова (5-й), Светлана Кузнецова (6-й), Елена Дементьева (8-й), Анастасия Мыскина (10-й), Динара Сафина (15-й), Мария Кириленко (18-й), Елена Лиховцева (26-й) и Анна Чакветадзе (31-й).

Стоит отметить, что впервые в истории турниров "Большого шлема" в число сеяных теннисисток в одиночном разряде попала представительница Китая – Ли На получила 28-й номер посева. Прошлогодняя чемпионка Уимблдона американка Винус Уильямс посеяна седьмой, несмотря на то, что сейчас она не входит в число десяти сильнейших теннисисток мира.