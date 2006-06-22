Цзю намерен объединить российских боксеров

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе россиянин Константин Цзю намерен в скором времени создать промоутерскую компанию, которая бы объединила под своим началом всех российских боксеров-профессионалов, передает AllBoxing.Ru. «Я считаю советскую школу бокса сильнейшей в мире, — заявил Цзю. — Все последние успехи выходцев из этой школы у меня не вызывают никакого удивления. Более того, победы должны были наступить намного раньше. Причина одна - у нас до сих пор нет четкой структуры, которая бы занималась делами и защищала права исключительно наших, российских боксеров. Они беззащитны, западные промоутеры делают с ними, что хотят. И я буду зачинателем подобного объединения. Уверен, что ребята пойдут ко мне. Взять того же Рому Кармазина. Он великолепный боксер, действующий чемпион мира. Однако за свой чемпионский бой он получил сущие гроши. А потом еще целый год вынужден был играть в игры своего промоутера Дона Кинга, ожидая соперника. Со мной такие игры не пройдут».

По словам Цзю, работа, которой он намерен заняться, не будет бизнесом. «Это хобби, я не собираюсь зарабатывать на ребятах деньги. Со мной не обязательно даже будет подписывать контракты. В случае необходимости, я готов давать советы и консультации совершенно бесплатно. Ребята должны знать свои права. Я знаю, что мой приход будет нежелательным для многих западных организаторов боев. Но я все равно – приду», — пообещал Константин.