Отец Русола зарабатывает на сыне

Отец Андрея Русола - автора первого мяча сборной Украины на ЧМ - выиграл благодаря сыну 445 долларов. Такую сумму выплатит Анатолию Русолу букмекерская контора. Сумма выигрыша в три раза превышает среднюю месячную зарплату в бывшей республике СССР. "Я не люблю игры на тотализаторе, но сейчас решил рискнуть. Поставил 30 гривен (6 долларов) на то, что Андрей забьет первый гол. Еще 50 гривен поставил на то, что он просто отличиться в матче. И обе ставки сработали! Теперь я получу 2250 гривен", - поделился отец защитника сборной Украины, передает «Наш спорт»