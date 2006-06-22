Де Ла Хойя повременит с принятием решения

На состоявшейся вчера пресс-конференции десятикратный чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя рассказал о своих планах относительно дальнейшей боксерской карьеры. Он опроверг предположения о том, что собирается завершить карьеру, и сказал, что решил отложить принятие этого решения на более поздний срок, передает AllBoxing.Ru.

«После бесконечных размышлений над своим решением, я осознал, что поставил себя в очень жесткие временные рамки, назначив свой следующий бой на 16 сентября. Но этого времени оказалось недостаточно для принятия такого решения, поэтому я продолжу его обдумывать. Полагаю, что я заслужил право сделать свой выбор без давления со стороны», — заявил Де Ла Хойя.