Red Bull получит Renault и Ковалайнена

В ближайшее время ожидается объявление контракта между Red Bull и Renault. По словам Герхарда Бергера, совладельца Toro Rosso, младшей команды RB, сделка завершена на 80%, сообщает «Мир Формулы-1»

Сейчас в Red Bull используют двигатели Ferrari, но настроены перейти на Renault, поскольку французские двигатели “легче, надежны на 100% и, самое главное, мощнее Ferrari”. При этом текущий контракт с Ferrari достанется младшей команде Toro Rosso, которая в настоящее время довольствуется ограниченными десятками Cosworth.

В качестве нагрузки Red Bull, очевидно, получит Хейкки Ковалайнена. Молодому финну предстоит набираться опыта в Toro Rosso. В свое время по такому же пути пошел и Фернандо Алонсо, которого Флавио Бриаторе на один сезон пристроил в Minardi.