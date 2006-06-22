Главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин не захотел раскрывать тактических схем на будущую игру Украины с Тунисом.



Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг после тренировки команды на "Олимпиаштадионе", сообщает Українська правда.



Будущего соперника Блохин назвал сильной сборной, которая хорошо подготовлена тактически.

При этом на вопросы об Андрее Шевченко тренер отвечал, что сборная Украины – это не только один Шевченко.



По словам Блохина, в общей группе уже тренируется Езерский, но вероятность его выхода на поле в пятницу небольшая.



Вполне возможно, что сможет сыграть Владислав Ващук, который пропустил игру с Саудовской Аравией из-за красной карточки.