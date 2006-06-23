ЧМ-2006. Сегодня решится судьба сборной Украины

Сегодня на стадионе Берлина решится судьба сборной Украины на нынешнем мундиале. В 22 часа по киевскому времени она сойдется в поединке с командой Туниса. (Команды представляют группу Н чемпионата мира.)



Сборная Украины находится в более выгодном положении. Ей достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в 1/8 финала.



А тем временем, игроки украинской команды стремительно растут в цене. Как уже сообщал «Главред», крупный выигрыш у сборной Саудовской Аравии значительно повысил интерес скаутов ведущих клубов к украинским футболистам. По словам агентов, на сегодня самыми желанными приобретениями ведущих клубов Европы являются Анатолий Тимощук, Александр Шовковский, Андрей Русол, Руслан Ротань, Максим Калиниченко, Андрей Воробей и Алексей Белик.



P.S. «Главред» и федерация футбола Украины продолжают совместный футбольный конкурс - подключиться к нему можно на любом этапе. Победителей, которые определятся по завершении чемпионата мира, ждут ценные призы.