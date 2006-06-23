ЧМ-2006. Русол: Устраивает ничья, но задача - выиграть

Защитник сборной Украины Андрей Русол, по его собственным словам, считает сборную Туниса довольно организованной командой, в дисциплинированной игре которой чувствуется жесткая рука иностранного наставника.



"Несмотря на ничью между сборными Саудовской Аравии и Туниса, мы прекрасно осознаем, что поединок с африканцами будет намного сложнее, чем с аравийцами, ведь практически все их футболисты выступают в европейских клубах. Да, нас устраивает ничья, но перед нами стоит задача выиграть этот матч", - рассказал Русол, передает «Спорт Экспресс».