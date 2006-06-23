ЧМ-2006. Роналдо повторил рекорд Мюллера

После разгрома сборной Японии нападающий сборной Бразилии Роналдо заявил, что уверен в своей физической форме и знает возможности своего организма.



"Я 45 дней не тренировался, поэтому нельзя сказать, что нахожусь в лучшей форме, но сейчас я набираю форму с каждым матчем. Забитые в матче с Японией мячи мне в этом помогут. С победами и голами всегда обретаешь уверенность в себе", - отметил Роналдо.



Как уже сообщалось, в матче со сборной Японии Роналдо стал автором двух забитых мячей и сравнялся по голам на чемпионатах мира с немцем Гердом Мюллером - в активе форварда "Реала" и сборной Бразилии теперь также 14 забитых мячей. "Этот рекорд был одной из задач, но не самой главной", - добавил Роналдо относительно повторения рекорда, передает «Спорт Экспресс».