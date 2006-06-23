ЧМ-2006. Ващук: Кто же знал, что Тунис так играет!

Пропустивший из-за удаления матч с Саудовской Аравией защитник украинской сборной Владислав Ващук дал интервью журналистам. В частности,ответил на ряд вопросов корреспондент «Советского Спорта»...



— Уже отошли от стресса?



– Все нормально, отошел. (Улыбается.) Говорят, на Украине вырезали большую красную карточку и отнесли ее в швейцарское посольство (печальный для Ващука матч со сборной Испании судил швейцарский рефери Массимо Бузакка. – Прим. ред.)… Так что настроение улучшилось.



– Как смотрелась игра с трибуны?



– Очень нервничал. Все время думал, что вот здесь бы так сыграл, а там эдак…



– Игра понравилась?



– Главное, что понравился результат.



– Готовясь к игре с Тунисом, наверняка разбирали, как действует их пара форвардов…



– Да, разбирали сегодня и завтра продолжим. Один техничен, другой быстр и с дриблингом. Без голов Тунис с поля не уходит – два забили аравийцам, один испанцам…



– Кого еще можете выделить?



– Я по номерам их запомнил. Выделю нескольких – пятый номер (форвард Жазири. – Прим. ред.), девятый (форвард Чихауи), 18-й (защитник Жеммали).



– На ничью будете играть?



– Нет, постараемся победить.



– С чем вообще ассоциируется такая страна, как Тунис?



– Раньше ассоциация была одна: туризм. Кто же знал, что они так в футбол играют!



– Следите за борьбой в группе G, где определяется ваш соперник по 1/8 финала?



– Я больше за Тунисом слежу.



– И все-таки наверняка краешком глаза посматриваете на французов, корейцев или швейцарцев?



– Как можно быть на чемпионате мира и не смотреть футбол? Но фаворита в названной вами тройке выделять не хочу – выстрелить может любой.