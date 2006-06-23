ЧМ-2006. Ващук: Кто же знал, что Тунис так играет!

Пропустивший из-за удаления матч с Саудовской Аравией защитник украинской сборной Владислав Ващук дал интервью журналистам. В частности,ответил на ряд вопросов корреспондент «Советского Спорта»...
— Уже отошли от стресса?
– Все нормально, отошел. (Улыбается.) Говорят, на Украине вырезали большую красную карточку и отнесли ее в швейцарское посольство (печальный для Ващука матч со сборной Испании судил швейцарский рефери Массимо Бузакка. – Прим. ред.)… Так что настроение улучшилось.
– Как смотрелась игра с трибуны?
– Очень нервничал. Все время думал, что вот здесь бы так сыграл, а там эдак…
– Игра понравилась?
– Главное, что понравился результат.
– Готовясь к игре с Тунисом, наверняка разбирали, как действует их пара форвардов…
– Да, разбирали сегодня и завтра продолжим. Один техничен, другой быстр и с дриблингом. Без голов Тунис с поля не уходит – два забили аравийцам, один испанцам…
– Кого еще можете выделить?
– Я по номерам их запомнил. Выделю нескольких – пятый номер (форвард Жазири. – Прим. ред.), девятый (форвард Чихауи), 18-й (защитник Жеммали).
– На ничью будете играть?
– Нет, постараемся победить.
– С чем вообще ассоциируется такая страна, как Тунис?
– Раньше ассоциация была одна: туризм. Кто же знал, что они так в футбол играют!
– Следите за борьбой в группе G, где определяется ваш соперник по 1/8 финала?
– Я больше за Тунисом слежу.
– И все-таки наверняка краешком глаза посматриваете на французов, корейцев или швейцарцев?
– Как можно быть на чемпионате мира и не смотреть футбол? Но фаворита в названной вами тройке выделять не хочу – выстрелить может любой.