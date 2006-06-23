ЧМ-2006. Шевченко: Лидер сборной Туниса – ее тренер

Накануне игры со сборной Туниса капитан украинской команды Андрей Шевченко поделился мнением на предстоящий поединок и ответил на ряд вопросов, сообщает «Советский Спорт»…



— Оценивать в процентах ничего не хочу, — говорит Шевченко. – Но по-прежнему могу повторить, что пока далек от своей лучшей формы. А набрать ее можно только через игры.



— Впереди встреча с Тунисом, положительный исход в которой выводит Украину в 1/8 финала. Ваше мнение об африканской сборной, выигравшей недавно Кубок Африки?



— Тут двух мнений быть не может – нас ждет непростой соперник. Во-первых, многие футболисты этой сборной играют в европейских клубах, что предполагает высокую дисциплину и опыт. Во-вторых, тренер Роже Лемерр — известный специалист. Не думаю, что Тунис готов без боя покинуть турнир. Последняя игра с Испанией это как раз и доказывает. Африканцы показали хороший футбол.



— Кто лидер сборной Туниса?



— (Пауза.) Как раз таки тренер. Чемпион мира и Европы… В общем, специалист квалифицированный и многое повидавший.



— Что может решить судьбу матча?



— Пожалуй, агрессивные действия в середине поля.



— Такие, как в прошлом матче?



— Не будем сравнивать и возвращаться назад – это будет совсем другая игра! Но с саудами (Саудовская Аравия. – Прим. ред.) мне понравились действия средней линии. Они позволили проводить хорошие атаки.



— Ничья в матче с Тунисом вас устроит?



— Исхожу, конечно, из того, что нам необходим любой положительный результат. Но, поверьте, ни один футболист не выходит на поле, сознательно играя на ничью.



— Почему?



— Потому что знает, чем это может закончиться.



— Сборная Украины в 1/8 финала может сыграть либо в Ганновере, если выйдет с первого места в группе, либо в Кельне, если финиширует второй. Для вас есть разница, куда ехать?



— Это не имеет большого значения. Важно выйти в 1/8 финала. Остальное вторично.



— В Берлине уже доводилось играть?



— (Пауза.) Да, один раз.



— И как сыграли?



— (Хитро улыбается.) Не скажу. Но воспоминания об этом матче не очень хорошие…



— Перед чемпионатом вы говорили в интервью «СС», что в Германии сборную Украины будут поддерживать много известных российских болельщиков. В том числе хоккеист Яшин. Алексей уже в Берлине?



— Леха-то? Если честно, даже не могу сказать. Я поменял номер телефона уже здесь, и мне пока мало кто звонит.