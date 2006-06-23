Овечкин признан лучшим новичком НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за клуб "Вашингтон кэпиталз", признан в четверг лучшим новичком североамериканской Национальной хоккейной лиги по итогам сезона 2005-2006 гг. Соответствующий приз - "Колдер мемориал трофи" - был вручен 20-летнему спортсмену на церемонии награждения наиболее выдающихся игроков и тренеров НХЛ, состоявшейся в Ванкувере.



В ходе игр первенства, по итогам которых столичная команда так и не вышла в плей-офф, Овечкин набрал 106 очков по системе "гол плюс пас" /52 шайбы и 54 результативные передачи/. За право стать обладателями "Колдер мемориал трофи" с ним вместе боролись форвард Сидни Кросби, выступающий за "Питтсбург пингуинз", и защитник Дон Фанеф из клуба "Калгари флеймз", передает ИТАР-ТАСС.



Одной из 10 наград, которые вручались по итогам сезона и розыгрыша Кубка Стэнли, стал еще один россиянин - центр-форвард "Детройт ред уингз" Павел Дацюк. Он получил приз "Леди Бинг мемориал трофи", которым награждаются наиболее дисциплинированные игроки Лиги.