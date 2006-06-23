ЧМ-2006. Арбитр Полл забыл удалить игрока

Шансы английского арбитра Грэма Полла на то, чтобы обслуживать финал чемпионата мира, существенно снизились после того, как он допустил ошибку в ключевом матче группы F, в котором играли сборные Хорватии и Австралии (2:2). Он забыл показать игроку сборной Хорватии Йосипу Шимуничу красную карточку, после того как игрок получил второе предупреждение, передает AFP.



Полл сначала предупредил Шимунича на 62-й минуте, а затем показал хорвату желтую карточку на 90-й минуте. Однако английский рефери не показал футболисту красную карточку, и тот продолжил игру. Шимунич был удален с поля только после того, как на 4-й добавленной минуте получил третью желтую, а вместе с ней и красную карточку.



Вообще в матче Хорватия – Австралия Грэм Полл показал 9 желтых и 3 красных карточки. До удаления Шимунича поле покинули хорват Дарио Шимич и австралиец Бретт Эмертон, передает «Лента.ru».