В Италии объявлены футбольные «клубы-договорняки»

Итальянским футбольным клубам "Ювентус", "Лацио", "Фиорентина" и "Милан" и еще 30 неназванным частным лицам грозят обвинения в причастности к договорным матчам.



Все они перечислены в докладе Футбольной федерации Италии (ФФИ), который был обнародован в четверг вечером после закрытия торгов на фондовой бирже.



На следующей неделе названные в четверг клубы должны предстать перед спортивным трибуналом в Риме. Им могут грозить серьезные санкции: штрафы, перевод в более низкую лигу или же лишение выигранных наград.



13 из 23 игроков итальянской сборной являются членами клубов, на которые пали подозрения, сообщает Би-би-си.