ЧМ-2006. Лемерр: Украина – очень странная команда

Главный тренер сборной Туниса Роже Лемерр, по его собственным словам, уверен, что знает, как обеспечить сегодня своей команде победу над Украиной, но не намерен заранее раскрывать секреты.



"Это очень странная команда, в которой многое зависит от эмоций. Сначала она терпит фиаско от испанцев - 0:4, затем громит с таким же счетом не такую уж и слабую Саудовскую Аравию. Честно, я был в шоке. В каком стиле играет украинская команда, я отлично знаю. Мне запомнились те отборочные игры на Еuro-2000, когда руководимая мной команда Франции дважды сыграла вничью с Украиной. Сейчас мне было достаточно посмотреть пять кассет, чтобы понять, как действовать против этого соперника", - рассказал Лемерр.



Наставник тунисцев также добавил, что вопрос об участии в матче натурализованного бразильца Франсилеуду дос Сантоса будет решен сегодня утром. "Травма у него серьезная. Обследование пока не дает хороших результатов, а рисковать здоровьем футболиста я не могу. Посмотрим, какое у него будет состояние в пятницу", - сообщил Лемерр, передает «Утро.ru».