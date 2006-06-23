ЧМ-2006. Букмекеры: коэффициент на победу Украины – 1.65

Как и перед игрой с командой Саудовской Аравии, украинцы свято верят в свою сборную накануне матча с Тунисом.



Об этом можно судить по ставкам, которые делают наши соотечественники на тот или иной результат. Как сообщил «Главреду» генеральный директор букмекерской конторы «Фаворит» Андрей Матюха, коэффициент на победу сборной Украины сейчас составляет 1.65, на ничейный результат – 3.5, на победу сборной Туниса – 6. Это означает, что уверенность в украинской сборной гораздо выше, а на ее соперника ставит мизерное количество играющих. Кроме того, принимаются ставки на «непроигрыш сборной Украины» (победа или ничья). Здесь коэффициент – 1.08.