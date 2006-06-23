ЧМ-2006. Рональдиньо: Мне надо играть лучше

Полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо сказал после победы над Японией, что ему надо прибавлять в игре. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.



«Гана очень сложный соперник, - сказал Роналдиньо. - Я чувствую, что мне надо играть ещё лучше, ведь у нас такие прекрасные нападающие. У нашей сборной потрясающий тренер, который верит в игроков и каждому предоставил шанс выйти на поле».



«Хорошо, что в сложных моментах мы можем положиться на Роналдо, - сказал защитник сборной Бразилии Сисиньо. - Мы знаем, он забьёт в нужный момент. Лично я очень рад, что отыграл все 90 минут и показал тренеру, на что способен. Игра с Ганой предстоит очень сложной, но мы готовы к этому».



«Я всегда полностью отдаюсь игре и сегодня забил уже вторым ударом, - сказал Жуниньо, полузащитник. - Это мой первый гол в финальной стадии чемпионата мира и безумно счастлив. Сегодняшний матч показал, что Бразилия готова полностью готова к плей-офф».



«Очень важно, что мы показали такую уверенную игру сегодня, - сказал бразильский защитник Лусио. - Стоит изучить Гану очень внимательно. Они очень опасный соперник», передает «Советский Спорт».