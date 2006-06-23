Кака не продался «Реалу»

Мадридский "Реал", похоже, будет вынужден прекратить активные попытки приобрести полузащитника сборной Бразилии Кака. По мнению руководства "Королевского клуба", именно хавбек "Милана" должен был заменить завершающего карьеру Зинедина Зидана.



Такой интерес с испанской стороны обеспокоил руководство итальянцев, и оно предложило Кака новый контракт. Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани объявил о том, что бразилец, которым также интересовался "Челси", продлил контракт с клубом. Новое соглашение будет действовать до июня 2011 года, сообщает Channel4.



"Я подписал новый контракт, чтобы все слухи о моем трансфере прекратились", - сказал при этом Кака, передает «Спорт Экспресс».