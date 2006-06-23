ЧМ-2006. Принц принудил жену болеть за Голландию

Голландский кронпринц Виллем-Александр признался, что нулевая ничья в матче Аргентина – Нидерланды сохранила мир в его семье, передает Reuters.



Кронпринц, большой поклонник футбола, болел в этом матче за голландцев, и убедил свою супругу, принцессу Максиму, аргентинку по национальности, тоже поддержать команду Марко ван Бастена.

"Она согласилась в этом матче поддержать голландскую команду, а нулевая ничья в данном случае, как нельзя кстати. В других матчах Максима, естественно, будет поддерживать сборную Аргентины", - заявил Виллем-Александр после матча, который прошел на стадионе во Франкфурте.



Он отметил, что старается не пропускать матчей национальной сборной. Игру Нидерланды – Кот-д'Ивуар он смотрел в Монголии, где был по рабочим делам, передает «Лента.ru».