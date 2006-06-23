ЧМ-2006. Блохин: Не уверен, что Езерский сыграет

Травмированный защитник сборной Украины Владимир Езерский может не сыграть с командой Туниса в третьем матче ЧМ в Германии. Об этом в четверг заявил главный тренер команды Олег Блохин.



«Езерский немного потренировался сегодня, но я не уверен, что он сможет сыграть завтра, – сказал Блохин. – Кроме него у нас есть еще ряд игроков, выход которых на поле пока под вопросом. Исключение – только Дмитрий Чигринский, который уже вернулся лечиться в Донецк».



Говоря о самом матче, Блохин заявил, что «мы будем играть только на победу. Это – моя стратегия и философия. Тем более все мы знаем, что случается с теми, которые играют с мыслями о ничьей», передает FANAT.COM.UA.