На ЧМ бразильцы установили несколько рекордов

Сразу несколько рекордов установила сборная Бразилии победой над командой Японии на чемпионате мира по футболу. В матче, завершившемся в германском Дортмунде, действующие чемпионы мира со счетом 4:1 /1:1/ обыграли сборную Японии и закончили групповой этап первенства на первом месте.



К тому же "пентакампеоны" улучшили собственный рекорд по времени, проведенному на мировых первенствах без пропущенных голов, доведя его до 460 минут. Для этого бразильцам нужно было не пропустить гол, как минимум, 32 минуты, что они и сделали, передает ИТАР-ТАСС.



Еще один рекорд установил нападающий бразильцев Роналдо. Став автором двух голов, он оказался самым удачливым бразильцем по числу забитых на чемпионатах мира мячей /14/. По этому показателю он обошел "короля футбола" Пеле, который провел 12 мячей.