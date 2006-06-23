Состоялась жеребьёвка Кубка УЕФА

Сегодня, 23 июня, в 14:30 (время киевское) в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Кубка УЕФА. В нем сыграют следующие команды:
Южносредиземноморская группа:
"Тирана" (Албания) - "Вартекс" (Хорватия);
"Динамо" (Албания) - ЦСКА (Болгария);
"Копер" (Словения) - "Литекс" (Болгария);
"Сараево" (Босния и Герцеговина) - "Рейнджер" (Андорра);
"Домжале" (Словения) - "Орашье" (Босния и Герцеговина);
"Хайбернианс" (Мальта) - "Динамо" (Румыния);
"Апоэль" (Кипр) - "Мурата" (Сан-Марино);
"Риека" (Хорватия) - "Омония" (Кипр);
"Локомотив" (Болгария) - "Скопье" (Македония);
"Вардар" (Македония) - "Рузеларе" (Бельгия);
"Рапид" (Румыния) - "Слима" (Мальта).
Центральновосточная группа:
"Уйпешт" (Венгрия) - "Вадуц" (Лихтенштейн);
"Зимбру" (Молдавия) - "Карабах" (Азербайджан);
МИКА (Армения) - "Янг Бойз" (Швейцария);
"Видеотон" (Венгрия) - "Кайрат" (Казахстан);
"Заглембе" (Польша) - "Динамо" (Беларусь);
"Спартак" (Словакия) - "Карван" (Азербайджан);
"Амери" (Грузия) - "Бананц" (Армения);
БАТЭ (Беларусь) - "Нистру" (Молдавия);
"Базель" (Швейцария) - "Тобол" (Казахстан);
"Вит-Джорджия" (Грузия) - "Артмедия" (Словакия).
Северная группа:
"ХИК" (Финляндия) - "Дрогеда" (Ирландия);
"Брондбю" (Дания) - "Валур" (Исландия);
"Гефле" (Швеция) - "Ланелли" (Уэльс);
"Женесс" (Люксембург) - "Сконто" (Латвия);
"Эцелла" (Люксембург) - "Этвидабергс" (Швеция);
"Вентспилс" (Латвия) - "Готу" (Фарерские острова);
"Гленторан" (Северная Ирландия) - "Бранн" (Норвегия);
"Рандерс" (Дания) - "Акранес" (Исландия);
"Портадаун" (Северная Ирландия) - "Каунас" (Литва);
"Рил" (Уэльс) - "Судува" (Литва);
"Левадия" (Эстония) - "Хака" (Финляндия);
"Скала" (Фарерские острова) - "Старт" (Норвегия);
"Люн" (Норвегия) - "Флора" (Эстония);
"Гетеборг" (Швеция) - "Дерри Сити" (Ирландия).
Матчи состоятся 13 и 27 июля, передает «Газета.Ru».