ЧМ-2006. Судить Украину с Тунисом будет «жулик» из Парагвая

Главным арбитром матча Украина – Тунис назначен парагваец Карлос Амарилья. Кто же он такой и чем знаменит?



Родился 26 октября 1970 года. Проживает в Асунсьоне. По профессии - инженер по электронике. Рост - 183 см, вес - 85 кг. Арбитр ФИФА с 1997 года. Первый официальный матч на уровне сборных: Уругвай - Эквадор (16 ноября 1997 года). Владеет португальским и английским языками. Любит проводить время со своей семьей, читать и смотреть кинофильмы.



Работал на матчах юношеского чемпионата мира-2001, Кубке конфедераций 2003 и 2005 гг., а также обслуживал игры Кубка Америки-2004.



К слову, на юношеском чемпионате мира 2001 г. пути парагвайца уже пересекались со сборной Украины. 23 июня в матче США - Украина Карлос Амарилья зафиксировал ничью 1:1.



На чемпионате мира в Германии уже успел поработать на двух поединках: США - Чехия - 0:3 (предъявил футболистам обеих сборных шесть желтых карточек и зафиксировал 34 фола) и Того - Швейцария - 0:2 (4 "горчичника" и 32 фола).



После этого поединка одиозный наставник африканской команды Отто Пфистер назвал набриолиненного Карлоса Амарилью жуликом. Казалось бы, немецкий спец за короткий промежуток времени уже успел приучить журналистов к собственным, мягко говоря, нестандартным словам и поступкам, однако как раз в этом случае повод для яростной атаки у него был.



На 35-й минуте при счете 1:0 в пользу сборной маленькой и вечно нейтральной страны Патрик Мюллер в собственной штрафной завалил на газон лидера атак тоголезцев Эммануэля Адебайора. Находившийся в непосредственной близости от эпизода Амарилья квалифицировал падение игрока лондонского "Арсенала" как симуляцию. Пфистер бесновался на лавке запасных, как тигр в клетке, но легче, естественно, от этого никому не стало. Пенальти прошел мимо симпатичной сборной из Африки, а швейцарцы на 88-й минуте усилиями Барнетты счет удвоили и положили три очка в собственный карман, передает «Утро.ru».