ЧМ-2006. Украина – Тунис. Стартовые составы

Меньше чем через час начинается матч в группе Н чемпионата мира Украина – Тунис, на кону которого стоит выход в 1/8 финала.



Стартовые составы команд.



Украина: Алексаендр Шовковский (1), Андрей Несмачный (2), Андрей Русол (6), Вячеслав Свидерский (22), Анатолий Тимощук (4), Олег Шелвев (8), Олег Гусев (9), Сергей Ребров (11), Максим Калиниченко (19), Андрей Шевченко (7), Андрей Воронин (10).



Тунис: Али Бумниэль (1), Карим Хаги (3), Хатем Трабелси (6), Ради Жаиди (15), Анис Аяри (19), Мехди Нафти (8), Яхер Мнари (12), Риад Буазизи (13), Адель Чедли (14), Хамед Намуши (20), Зиад Жазири (5)



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Карлосом Амариллой (Парагвай).