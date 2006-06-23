ЧМ-2006. Саудовская Аравия – Испания. Стартовые составы

Готовятся выйти на поле стадиона в Кайзерслаутерне сборные Саудовской Аравии и Испании, представляющие группу Н чемпионата мира. Можно предположить, что команды покажут футбол открытый и зрелищный, поскольку результат никак не повлияет на расположение команд в турнирной таблице.



Составы команд.



Саудовская Аравия: Мабрук Зайед (21), Ахмед Аль-Духи (2), Реда Такар (3), Хамад Аль-Монташари (4), Азиз Абдул Аль-Хатран (12), Хуссейн Абдул Гани (13), Мохамед Нур (8), Сауд Карири (14), ХаледАзиз (16), Сами Аль-Джабер (9), Саад Аль-Харти (11).



Испания: Сантьяго Канисарес (19), Мичел Сальгадо (2), Карлос Марчена (4), Антонио Лопес (12), Хуанито Гутьерес (20), Давид Альбельда (6), Хосе Антонио Рейес (10), Андерс Иньеста (13), Хоакин Санчес (17), Сеск Фабрегас (18), Рауль Гонсалес Бланко (7).