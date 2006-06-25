Соперника Тайсона и Валуева приговорили к 150 годам тюрьмы

Американский боксер Клифф Этьен, известный по боям с Майком Тайсоном и Николаем Валуевым, приговорен судом города Батон-Руж к 150 годам тюремного заключения без права на досрочное освобождение.



Столь суровое наказание Этьен, ранее уже имевший проблемы с законом, понес за ограбление магазина, захват автомобиля, в котором находилась семья с двумя детьми, и покушение на убийство полицейского.



В ходе процесса защита пыталась доказать, что Этьен не отдавал себе отчета в своих действиях, поскольку находился в состоянии наркотического опьянения и страдает слабоумием от полученных в ходе боксерских поединков ударов в голову, однако суд не принял во внимание эти аргументы, передает «Спорт Экспресс».