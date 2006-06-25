ЧМ-2006. 80 английских фанов отправлены за решетку

Более 80 английских болельщиков, задержанных в Штутгарте за хулиганство, останутся за решеткой до утра понедельника и не увидят матч Англия - Эквадор, который состоится сегодня на стадионе "Готтлиб Даймлер".



Как сообщили в городском полицейском управлении, восьмидесяти двум из примерно сотни задержанных накануне в городе за "хулиганство и нанесение телесных повреждений" английских фанатов судья продлил "временное содержание под стражей" до утра понедельника, еще двое были освобождены, о судьбе остальных решение еще не принято, передает «Спорт Экспресс».



Как показало судебное разбирательство, задержанные являются инициаторами и наиболее активными участниками стычки немецких и английских болельщиков, произошедшей в субботу в старой части Штутгарта после матча между Германией и Швецией.