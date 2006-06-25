Россиянка метнула молот с мировым рекордом

В подмосковном Жуковском на "Мемориале Знаменских" установлен первый мировой рекорд.

Россиянка Татьяна Лысенко метнула молот на 77 метров 41 сантиметр, на 15 сантиметров улучшив результат, который 12 июня на чемпионате России в Туле показала другая российская спортсменка Гульфия Ханафеева.



До чемпионата России мировым рекордом владела Лысенко, которая в июле 2005 года в Москве метнула молот на 77 метров 6 сантиметров. Тогда россиянка превысила мировой рекорд румынки Михаэлы Мелинте (76,07 метров), державшийся с 1999 года, передает «Лента.ru».

Соперничество Лысенко и Ханафеевой продолжится на чемпионате Европы в Стокгольме, который пройдет с 6 по 13 августа.