ЧМ-2006. Гану наградят арабы за победу над США

Принц Аль-Валид Абдул Азиз Аль-Сауд из Саудовской Аравии, состояние которого оценивается в 20 миллиардов долларов, выделил премию в размере 100 тысяч долларов для футбольной сборной Ганы.



Он отметил, что награждает игроков африканской команды за победу в последнем матче группового турнира над сборной США (2:1) и выход в 1/8 финала чемпионата мира.



Саудовский принц сообщил о перечислении денег для футболистов в телефонном разговоре с президентом Ганы Джоном Агиекумом Куфуром, пишет Ghana Web. Аль-Валид Абдул Азиз Аль-Сауд заявил, что в течение всего турнира он внимательно следил за игрой сборной Ганы и пожелал ей удачи в матче 1/8 финала против сборной Бразилии, передает «Лента.ru».



Напомним, что сборная Ганы стала единственной из африканских команд, которой удалось пробиться в плей-офф чемпионата мира. В группе Е "черные звезды" заняли второе место вслед за командой Италии, опередив сборные Чехии и США.