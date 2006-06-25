ЧМ-2006. Креспо повторил рекорд Роналдо

Нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо забил в ворота команды Мексики на 10 минуте в матче 1/8 финала чемпионата мира.



Таким образом, форвард "Челси" забил по мячу в четырех последних матчах мирового форума. Эта серия началась для Креспо на чемпионате мира в Японии и Корее, когда 12 июня 2002 г. он забил Швеции. Следующим матчем для Креспо была стартовая встреча аргентинцев на ЧМ-2006 против Кот-д’Ивуара. Еще один мяч он записал на свой счет в игре против Сербии и Черногории. Креспо остался в запасе в матче против Голландии, а, выйдя против Мексики, забил вновь.



Последним игроком, которому удавалось забивать в четырех матчах чемпионатов мира подряд был бразильский форвард Роналдо, отличившийся в Японии и Корее.



Отметим, что в истории чемпионатов мира есть шесть игроков, которым удалось забить в пяти матчах подряд. Последним был болгарин Христо Стоичков, отличившийся на ЧМ-1994 в США. И лишь два игрока смогли поразить ворота соперника в шести играх — бразилец Жаирзиньо в 1970 г. и француз Жюст Фонтейн в 1958 году.