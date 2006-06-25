Шарапова хочет опять покорить Уимблдон

Мария Шарапова надеется выиграть свой любимый Уимблдонский турнир во второй раз, хотя признает, что не находится на пике карьеры.



"Я уже выигрывала этот турнир раньше, и я думаю, что могу выиграть его во второй раз. Это самый значимый турнир года для меня, - рассказала спортсменка на пресс-конференции в преддверии 120-го Уимблдонского теннисного турнира, который стартует 26 июня. - Конечно, каждый хочет выиграть все турниры Большого Шлема. Я не рассчитывала выиграть Уимблдон в 17 лет, и с того момента я, разумеется, знала, что будет сложнее выиграть второй".



"Я пока еще не на пике своей карьеры и не чувствую, что я могу сейчас, в 19 лет, доминировать на корте и выигрывать турнир за турниром. Ни физически, ни морально я еще к этому не готова", - призналась она, передает «РИА«Новости».



"Я выиграла Уимблдон в 17 лет не потому, что так хорошо играла - на самом деле я просто не чувствовала страха тогда. Знаете, мне было все равно, кто был по другую сторону сетки. У меня не было никаких особенных ожиданий", - призналась чемпионка Уимблдона-2004.