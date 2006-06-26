ЧМ-2006. Англия в ¼ финала сыграет против Португалии

Сыграны два матча 1/8 финала, определившие соперников, которые сыграют между собой в четвертьфинале 30 июня в Гамбурге.



Матч Англии с Эквадором был достаточно скучным, незрелищным. За всю игру был реализован только один момент – на 60 минуте удачно пробил штрафной Бекхэм. 1:0 – британцы выиграли.



Матч Голландия – Португалия был, пожалуй, самым драматичным на всем чемпионате. И по накалу, и по зрелищности, и по грубости. Уже на 23 минуте первого тайма португальцы выходят вперед. Гол на счету Манише. К середине второго тайма обстановка на поле накалилась до предела. Сначала поле покинул Булахруз - ударил в борьбе Фигу локтем в лицо (второй «горчичник» и удаление). После этого команды чуть было не пошли стенка на стенку, но российская бригада сумела несколько охладить пыл соперников. Но на 73-й минуте за затяжку времени вторую желтую получает Деку. А на пятой добавленной минуте матча был удален иДжованни Ван Бронхорст. В итоге, португальцы добились минимальной победы и прошли дальше. Игроком матча стал Манише.



Стоит отметить, что в предстоящем матче с португальцами англичане получают значительную фору. Поскольку за команду Португалии не смогут сыграть удаленные Деку и Коштинья. Возможно, пропустит четвертьфинал и Криштиану Рональдо, степень тяжести повреждения которого пока не известна.



1/8 финала



Португалия - Голландия - 1:0 (1:0)



Гол: Манише, 23



Предупреждения: Манише, 20. Коштинья, 31. Петит, 50. Фигу, 60. Деку, 73. Рикарду, 76. Нуно Валенте, 76 - Ван Боммель, 2. Булахруз, 7. Ван Бронкхорст, 59. Снейдер, 73. Ван дер Варт, 74.



Удаления: Коштинья, 45. Деку, 78 - Булахруз, 63. Ван Бронкхорст, 90 (все удалены за 2 ж.к.)