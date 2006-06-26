ЧМ-2006. Ван Бастен: Это просто позор

Главный тренер сборной Голландии Марко ван Бастен после поражения в 1/8 финала сборной Португалии заявил, что очень возмущен тем, как грубо играли его подопечные, сообщает официальный сайт чемпионата.



«В перерыве мы сказали игрокам быть осторожными, так как если в матче уже была одна красная карточка, обычно за ней следует еще одна. В результате мы потеряли свое преимущество. Играя в неполных составах, мы пытались атаковать, но это уже была не наша игра. Каждую минуту был фол, это просто позор. Я начал работать с командой два года назад, привлек в нее много молодых футболистов, принес новую философию игры, и все шло хорошо в групповом раунде. Игра команды улучшалась от матча к матчу, несмотря на то, что у нас были очень сильные соперники, такие, как Аргентина и Кот-д’Ивуар. Сборная Португалии очень опытная команда, и я думаю, что это стало определяющим фактором. Они использовали все футбольные хитрости и очень умело тянули время. В любом случае, мы пытались атаковать и создали несколько опасных моментов. В конце игры мы перешли на верховые передачи, но они не принесли нам успеха. Я хочу поздравить своих футболистов с тем, что они боролись до последней минуты матча», - сказал ван Бастен, передает «Советский Спорт».