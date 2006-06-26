ЧМ-2006. «Динамо» (Киев) обыграло швейцарцев 21:0

В субботу киевские динамовцы провели первый контрольный поединок на швейцарском сборе. Вместо предполагаемого ранее клуба "Сьон" киевлянам противостоял один из местных любительских клубов. Подопечные Анатолия Демьяненко легко одолели оппонента 21:0.



"Это был первый и далеко не самый серьезный спарринг. Главное, что ребята почувствовали игровой ритм. Я доволен их отношением к делу. Более маститых соперников мы ожидаем на втором сборе, который пройдет в Австрии. Там и увидим, кто и насколько готов", - сказал после матча Анатолий Демьяненко, передает «Спорт Экспресс».