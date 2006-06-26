ЧМ-2006. Блохин: Главная проблема – нехватка защитников

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин накануне матча 1/8 финала против Швейцарии заявил, что основной проблемой его команды в этом поединке может стать нехватка защитников, сообщает Reuters.



"Я не знаю, кто будет играть в центре обороны. У нас есть еще один день, чтобы определиться с этим. Тот факт, что мы попали в число 16 лучших стран мира, показывает, что мы не самая худшая команда на турнире. Каждая сборная способна выиграть и может проиграть", - сказал Блохин, передает «Спорт Экспресс».



Напомним, что в сборной Украины четыре защитника травмированы или дисквалифицированы. Вячеслав Свидерский и Андрей Русол пропустят матч со Швейцарией из-за перебора желтых карточек, а Дмитрий Чигринский и Владимир Езерский не выйдут на поле, так как не успели восстановиться после травм.