ЧМ-2006. Блаттер: судья Иванов заслужил желтую карточку

Накануне в матче 1/8 финала между сборными Португалии и Нидерландов был установлен рекорд в истории чемпионатов мира по футболу: игрокам было показано четыре красные и 16 желтых карточек. Непосредственное участие в становлении рекордных показателей принял россиянин Валентин Иванов - главный судья поединка.



Комментируя работу лучшего отечественного рефери, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер заявил, что уровень судейства не соответствовал уровню соперничавших команд. "За этот матч судья также заслужил желтую карточку", - образно выразился Блаттер.



"Это была игра эмоций, невероятная драма со справедливым итогом. Великолепное зрелище, прерываемое непоследовательными действиями судьи и подпорченное неподчинением принципам честной игры со стороны ряда футболистов", - добавил глава ФИФА, передает «РИА«Новости».



Неудовольствие работой российского рефери после матча также выразил наставник голландцев Марко Ван Бастен, тогда как тренер португальцев Луиш Фелипе Сколари уклонился от комментариев на тему судейства.