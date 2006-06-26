Шарапову снимут с Уимблдона за «стриптиз»?

Организаторы открывающегося сегодня, 26 июня, в Лондоне Уимблдонского теннисного турнира намерены строго следить за формой одежды спортсменов. Хозяева турнира будут решительно пресекать - вплоть до снятия с соревнований - любые попытки теннисистов выйти на корт в излишне откровенных или экстравагантных костюмах. Об этом устроители турнира заблаговременно уведомили всех его участников, сообщает ИТАР-ТАСС.



«Любой участник состязания, который появится на корте одетым в такой манере, которая будет воспринята уимблдонским комитетом как неприемлемая, будет отмечен как кандидат на снятие с соревнований», - говорится в руководстве.



В категорию «благопристойных», как дали понять устроители турнира, попадают, например, «пиратские» шорты испанца Рафаэля Надаля, победителя открытого чемпионата Франции, при условии, что они будут белыми.



Практически нет претензий и к форме типа купального костюма, замеченного на живущей во Франции Наталье Головин, которая, как сообщалось, сознательно укоротила свой наряд с помощью обычных ножниц. А вот углубленные декольте, столь любимые Марией Шараповой и Марией Кириленко, организаторы турнира поставили под запрет, как не намерены они допускать и легких коротких юбочек, которые имеют свойство практически при каждом движении спортсменок отвлекать - по крайней мере, мужскую часть зрителей - от тенниса. В качестве примера носительницы такого наряда названа все та же Шарапова.



«В новом руководстве для участников соревнований говорится, что костюм должен быть полностью приемлем для игры в теннис, - заявил новый судья турнира Эндрю Джарретт. - Это довольно расплывчатое определение, но все, что под него не подойдет, будет нами анализироваться. Как только вы устанавливаете правила, люди будут стараться их обойти».